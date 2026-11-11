Ottantasettenne a piedi al buio lungo la tangenziale, soccorsa dai carabinieri

Nella serata di martedì, intorno alle ore 19:30, lungo la tangenziale di Piacenza, una donna, rivelatasi poi essere una piacentina di 87 anni residente in città, è stata notata mentre camminava a piedi, con indosso abiti scuri, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli automobilisti in transito.

A segnalare la presenza dell’anziana sono stati numerosi automobilisti che hanno chiamato il numero di emergenza 112 e allertato la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza.

Ricevuta la segnalazione, è stata immediatamente inviata sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile. I militari hanno cercato l’anziana donna e, giunti nei pressi dell’uscita Farnesiana, l’hanno individuata mentre si trovava da sola, in prossimità della rotatoria situata al termine della rampa di uscita della tangenziale.

I militari hanno immediatamente prestato soccorso alla donna, richiedendo anche l'intervento del personale sanitario del 118, che ha provveduto a verificarne le condizioni generali e a rilevare i parametri vitali, risultati nella norma.

Al termine degli accertamenti, l’87enne ha accettato di essere riaccompagnata presso la propria abitazione, rifiutando il trasferimento in ospedale.

L’episodio sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine. La tempestiva segnalazione degli automobilisti ha infatti permesso ai Carabinieri di intervenire prontamente, scongiurando possibili conseguenze e tutelando la sicurezza dell’intera collettività.