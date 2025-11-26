Ottone, sabato l’attesa assemblea sulla piazza. Garante Paola Gazzolo

Sabato 29 novembre, alle 16.15, subito dopo il consiglio comunale, il municipio di Ottone ospiterà la prima assemblea pubblica sulla contestata riqualificazione di piazza della Vittoria. A moderare l’incontro sarà la presidente del consiglio comunale di Piacenza, Paola Gazzolo, chiamata dal sindaco Federico Beccia a gestire un confronto che si annuncia acceso. La scelta, spiegata come garanzia di imparzialità, aggiunge un elemento di curiosità a una vicenda che da settimane agita il paese.

Il progetto – nuove alberature, muretti e panchine, un’area rialzata, un bassorilievo dedicato ai Doria e qualche parcheggio in meno – divide profondamente la comunità, tra chi apprezza l’idea di una piazza più curata e chi la ritiene un intervento “fuori luogo”. Le proteste, sempre più insistenti, hanno portato in prefettura a un tavolo di confronto tra Beccia e gli ex sindaci Giovanni Piazza e Mirco Carbone, portavoce dei contrari, da cui è nata la decisione di convocare l’assemblea.

Intanto il cantiere non rallenta: la Cooperativa edile e forestale Alta Val Trebbia prosegue i lavori da 300mila euro, già visibili nei muretti in cemento destinati a diventare piccole isole pedonali. Solo un mese fa un corteo di duecento persone aveva chiesto lo stop dell’opera. L’incontro di sabato sarà dunque il primo vero banco di prova pubblico per un progetto che continua a spaccare Ottone.