Over 75 ma tessera scaduta, niente bus gratis: 82enne multata

Ha 82 anni e il diritto all’abbonamento gratuito per i mezzi urbani, eppure si ritrova a dover pagare una multa di 77 euro su un autobus di Piacenza. La vicenda viene raccontata da una parente, che denuncia una gestione secondo lei poco attenta nei confronti degli anziani: «Manca una corretta informazione, soprattutto per chi vive da solo e rischia di trovarsi spiazzato».

L’anziana, come previsto dalla legge, possiede una tessera nominativa con foto, da rinnovare ogni anno recandosi agli sportelli Seta in autostazione. «Quest’anno, per impegni e difficoltà personali, non siamo riusciti ad accompagnarla e lei non si sente di andare da sola: ha timore del luogo e del modulo da compilare», spiega la parente.

Qualche giorno fa, durante un controllo, l’anziana è stata multata come chi viaggia senza biglietto. «Nonostante la gratuità garantita per legge, le è stata imposta una cifra ingiustificata», denuncia la famiglia, che critica anche l’atteggiamento del controllore: «Ha insistito perché pagasse subito, intimorendola».

Seta, interpellata da Libertà, chiarisce: «La sanzione è corretta, perché tutti gli utenti con diritto alla gratuità devono avere l’abbonamento aggiornato affinché il Comune versi il corrispettivo alla nostra azienda, oltre che per ragioni assicurative del passeggero. Tuttavia, effettueremo accertamenti su eventuali comportamenti scorretti del personale verso l’anziana. Ci rendiamo disponibili a contattarla immediatamente per rimediare al disguido».