Pullman gratuito ma ancora multe per gli anziani, la sindaca spiega

La misura per gli over 70, introdotta nel 2022 dall’amministrazione Tarasconi, prevede infatti il rinnovo annuale dell’abbonamento: un passaggio che molti pensionati non conoscono o dimenticano, ritrovandosi così sanzionati. Il caso dell’82enne multata per 77 euro, raccontato ieri da “Libertà”, non è isolato. Altri cittadini hanno contattato la redazione per segnalare situazioni analoghe.

Una pensionata racconta: « Poco più di una settimana fa sono andata in ospedale con mio marito in autobus. Io ho 81 anni, lui 86, e abbiamo preso la linea numero otto. Era una bella giornata e poi volevamo tornare a piedi. Arrivati in stazione, un controllore ha verificato le nostre tessere: risultavano scadute. In realtà le tessere sono valide fino al 2028, ma non avevamo rinnovato annualmente l’abbonamento gratuito ».

La donna spiega di usare raramente i mezzi pubblici: «Sapevamo di avere diritto alla gratuità e avevamo ritirato la tessera nel 2022, ma non sapevamo che andasse rinnovata ogni anno». La sanzione è stata pesante: «154 euro in due, 77 euro a testa. Io percepisco 619 euro di pensione. Eravamo in buona fede. Perché accanirsi sugli anziani?». E aggiunge: «Conosco un’altra pensionata di 78 anni multata come noi. Ci siamo rimasti molto male, anche se abbiamo già pagato».

Sui social le testimonianze si moltiplicano. Nei commenti alla notizia pubblicata da “Libertà” si leggono storie simili: «È successo anche a mio marito, 71 anni, con la tessera gratuita scaduta da un giorno. Ignoravamo che andasse rinnovata ogni anno. Stava andando in ospedale per le sue cure settimanali ». Un altro commento recita: «Mio marito invalido, 71 anni, è stato multato perché non aveva rinnovato. Non sapeva della scadenza annuale».

Sulla vicenda interviene l’amministrazione comunale con un appello agli anziani e alle famiglie: «Il trasporto pubblico urbano gratuito per gli over 70 è una delle prime misure introdotte dalla giunta guidata dalla sindaca Katia Tarasconi ed è attivo a Piacenza dall’ottobre 2022. Un’iniziativa alla quale il Comune tiene molto, pensata per favorire la mobilità degli anziani e migliorare la qualità della vita in città».

Il Comune ricorda che «l’abbonamento gratuito va rinnovato una volta all’anno e la tessera deve essere sempre validata salendo a bordo », sottolineando che si tratta di passaggi «fondamentali, anche per la copertura assicurativa in caso di incidenti». Il rinnovo, precisano da Palazzo Mercanti, «è gratuito e semplice » e avviene nelle biglietterie Seta con la stessa tessera.

«Può capitare di dimenticare la scadenza – prosegue il Comune – e per questo è possibile verificare la validità dell’abbonamento sul display del timbratore. In caso di dimenticanza, la sanzione dovrebbe rappresentare l’extrema ratio, soprattutto in presenza di evidente buona fede». L’amministrazione esprime «rammarico per gli episodi segnalati» e rinnova l’invito a prestare attenzione alle procedure, estendendo l’appello anche ai familiari: « Aiutare chi ha diritto a usufruire correttamente del servizio significa tutelare tutti».