Pagamento del bollo, a Piacenza 67mila auto "salve"

Sono circa 67 mila i veicoli che a Piacenza possiedono i requisiti per rientrare nella disposizione governativa che prevede l’esenzione dal pagamento del bollo per le auto di potenza non superiore agli 80 kW (circa 109 cavalli) e per le motociclette, di cui però non è previsto un analogo limite di potenza. Come racconta il presidente di Aci Piacenza Michele Rosato «in tanti si sono già mobilitati per ricevere maggiore chiarezza sul funzionamento della misura. Ridurre il peso economico degli spostamenti sulle famiglie, è un’agevolazione di cui sono più che contento».

I mezzi di trasporto interessati dalla norma rappresentano circa il 67% di quelli presenti in città, mentre nel 2027 saranno complessivamente circa 14,5 milioni i veicoli nel Paese che potranno beneficiare della misura approvata dal Consiglio dei ministri. L’agevolazione interesserà una fetta consistente di automobili e motocicli in circolazione, ma sarà riconosciuta per un solo veicolo a persona: chi possiede più mezzi che rientrano nei requisiti previsti dal provvedimento continuerà a pagare il bollo per quelli esclusi dal beneficio, mentre l’esenzione resterà valida per il veicolo con la potenza più bassa e, a parità di kW, per quello per cui l’importo del bollo è inferiore. Per chi possiede anche una motocicletta, l’esenzione non è cumulabile con quella prevista per un’autovettura agevolabile, mentre per le auto ibride si considererà solo la potenza termica. L’obiettivo del governo è di alleggerire il peso fiscale sulla proprietà dei veicoli a motore utilizzati dalla maggior parte delle famiglie italiane, compensando alle Regioni il mancato gettito attraverso trasferimenti statali dedicati.

«Da quel che sappiamo parliamo di un taglio di 2,3 miliardi su oltre 7 miliardi complessivi di gettito del bollo, 550 milioni di euro per la sola Regione Emilia-Romagna» commenta il presidente della Regione Michele de Pascale.