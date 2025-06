Palazzetto dello sport, Cadeo all’ultimo round “vince” i finanziamenti

Il bando regionale 2024 per la riqualificazione degli impianti sportivi ha premiato cinque progetti della provincia di Piacenza su diciotto presentati. Tra i beneficiari anche il palazzetto dello sport di Roveleto di Cadeo, che riceverà un cofinanziamento di 411mila euro su un progetto da 588mila. «Finalmente è arrivato il nostro turno – ha commentato la sindaca Marica Toma – potremo intervenire su impianto elettrico, riscaldamento, pavimentazione, tribune e spogliatoi». Il progetto è stato anche candidato al bando statale “Sport e Periferie 2025”, con una richiesta di oltre 890mila euro su un totale di 1,2 milioni. Il Comune valuterà se attendere l’esito o procedere con i fondi regionali, non cumulabili. Niente fondi invece per altri 13 Comuni. Carpaneto e Caorso, in particolare, sperano in un possibile ripescaggio.