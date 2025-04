Palazzo Farnese, riscaldamento guasto e dipendenti al freddo da mesi

A Piacenza, per fare un pieno di cultura, è meglio indossare il cappotto. Da fine dicembre l’impianto di riscaldamento di Palazzo Farnese è guasto. Non tutte, ma molte sale, comprese quelle dei musei, sono al freddo. La pinacoteca si salva, ma solo in parte, perché il riscaldamento funziona a fasi alterne anche lì. Chi lavora, come dipendente o volontario, spera che la buona stagione porti in dote anche la riparazione dell’impianto di riscaldamento, per potersi avvicinare al prossimo autunno con maggiore agio. «Siamo tutti costretti ad accendere una stufetta» dice un lavoratore. Un altro, dell’Auser, conferma: «Qui tutti abbiamo il raffreddore».