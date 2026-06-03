Palazzo Mercanti, via ai lavori sullo scalone monumentale
Cantiere per il consolidamento dello scalone
Redazione Online
|1 ora fa
Lavori in corso a Palazzo Mercanti
Ha preso il via questo pomeriggio il cantiere per il consolidamento dello scalone monumentale di Palazzo Mercanti che permette l'accesso agli uffici e alla Sala del Consiglio comunale. L’intervento prevede la demolizione e il rifacimento della soletta portante, il consolidamento di un arco al piano interrato e la riqualificazione delle finiture nei locali adiacenti. L'area di cantiere comprende, oltre ai locali a piano terra del caffé storico, la Sala Stampa "Giulio Cattivelli" e il portico.
Il termine dei lavori, autorizzati dalla Soprintendenza, è previsto per l'inizio di settembre.
Per accedere a Palazzo Mercanti, per la durata dell'intervento, sarà necessario passare attraverso la portineria temporaneamente collocata in vicolo Da Cagnano 2, aperta nei consueti orari già in vigore.
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