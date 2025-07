Panchina cosparsa di olio per allontanare i giovani: il caso a Carpaneto

A Carpaneto qualcuno ha versato olio motore su una panchina pubblica di via VIII Marzo, probabilmente per impedire ai ragazzi di usarla come punto di ritrovo. È già successo due volte. Il sindaco Andrea Arfani ha annunciato che, in caso di conferma del sospetto, scatterà la denuncia: «Abbiamo pulito la panchina, ma è stata nuovamente imbrattata. Intanto, posso dire che gli altri residenti della zona con cui ho parlato mi hanno riferito che i ragazzi non arrecano alcun tipo di fastidio o disturbo».

Intanto, resta in vigore il divieto di gioco del pallone nei parchi pubblici, previsto dal regolamento di polizia urbana: una misura di sicurezza per proteggere bambini, anziani e proprietà private. Il gioco è invece consentito in aree attrezzate come il parco delle Porte Rosse o il campo di via Primo Maggio. Arfani conclude: «I cartelli indicano regole già in vigore. Nessuno vuole impedire ai bambini di giocare, ma il rispetto degli spazi è fondamentale».