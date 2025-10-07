Panchine del Facsal, 35 sono rotte: «Aggiustiamole per la primavera»
Il consigliere Luigi Rabuffi fa notare che, sul totale di 124, molte sono ammalorate. Un cittadino: c’è anche chi asporta le viti
Filippo Lezoli
|1 ora fa
Il Facsal, luogo verde per eccellenza del nostro centro storico, può diventare un abaco dove imparare a far di conto. Ad esempio contando le panchine presenti: quando si sarà finito si verrà a sapere che poco meno di un terzo del totale avrebbe bisogno do interventi di manutenzione. Quelle rotte, ovvero prime di uno o più listelli di legno, risultano infatti essere 35 su 124. A queste devono però aggiungersi quelle a cui mancano le viti che tengono unite le doghe alle gambe della panchina, perché sì, c’è anche chi si diverte a svitarle.