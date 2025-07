Parabrezza colpito dal cielo: due bottiglie cadute in via Primogenita

Drammatico episodio poco dopo le 22 dell’altra sera nella zona di piazzale Roma. Il parabrezza di una cabriolet su cui viaggiavano un uomo e una donna è stato colpito da due bottiglie piovute da un palazzo che costeggia via La Primogenita. Oltre ai danni alla vettura la ragazza che viaggiava sul sedile del passeggero è stata ferita ad una gamba da frammenti di vetri. Una serata tranquilla si è trasformata in attimi di puro terrore. Una coppia di fratelli – lui 31 anni, lei 17 – si trovava a bordo di un’auto con il tettuccio abbassato, quando una bottiglia ha centrato in pieno il parabrezza. Per fortuna il pesante oggetto non ha colpito direttamente nessuno.