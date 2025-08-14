Parcheggi gratis ai dipendenti Ausl in viale Sant’Ambrogio fino al 2030

Il Comune di Piacenza ha firmato con l’Ausl una convenzione (valida dal primo ottobre a settembre 2030) che consentirà l’uso gratuito dei parcheggi nell’area pubblica di posteggio in viale Sant’Ambrogio (zona Torrione Fodesta). L’accordo consentirà ai 700 dipendenti della sede Ausl di piazzale Milano una più agevole sistemazione dopo che il cantiere di piazza Cittadella ha spostato l’hub degli autobus in via Maculani ma - per l’effetto di ricaduta - dovrebbe consentire anche all’intera cittadinanza un più agevole accesso con l’auto agli ambulatori di piazzale Milano. L’accordo, già annunciato in precedenza e che oggi arriva a perfezionare il proprio iter, ha soprattutto l’obiettivo di liberare ulteriori spazi di sosta nelle aree limitrofe, che saranno così fruibili dai cittadini.