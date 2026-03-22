Parcheggio pendolari, da settembre via ai lavori per l'illuminazione

«I lavori per il potenziamento dell’illuminazione nel parcheggio di viale Sant’Ambrogio potrebbero partire a settembre». È questo l’orizzonte temporale indicato dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Matteo Bongiorni, che - interpellato da Libertà - ha fatto il punto su un tema che da mesi è al centro delle segnalazioni dei cittadini e, in particolare, dei pendolari. Secondo quanto spiegato dall’assessore, è attualmente attivo un tavolo tecnico tra Comune e gestore del servizio, chiamato a tradurre in progetti concreti una serie di interventi ritenuti prioritari.

Tra questi spicca proprio il rafforzamento dell’illuminazione nel parcheggio di viale Sant’Ambrogio, ma anche nell’area dell’autostazione di via Colombo, oltre alla realizzazione di un nuovo tratto lungo la ciclabile di via IV Novembre e all’implementazione degli attraversamenti pedonali luminosi nelle zone più sensibili della città. «Il percorso - puntualizza Bongiorni - richiederà ancora alcuni passaggi tecnici: dalla progettazione alla validazione, fino alla fornitura dei materiali. Solo dopo queste fasi si potranno avviare i cantieri, con una partenza che, prudenzialmente, viene collocata a partire dal mese di settembre».