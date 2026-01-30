Parcheggio selvaggio, bus costretti a manovre difficoltose

Auto parcheggiate troppo a ridosso dello stop, che intralciano il passaggio degli autobus. Succede all'incrocio tra corso Matteotti a Castel San Giovanni e via Bottarone, zona chiesa di San Rocco.

«Più di una volta – testimonia un automobilista – ho visto autobus che si sono dovuti fermare o comunque hanno fatto parecchia fatica a svoltare in direzione cimitero, a causa delle auto parcheggiate fuori dagli stalli, troppo vicine allo stop».

Questo malcostume, a quanto pare, perdura da diverso tempo e ogni volta costringe le corriere a manovre difficoltose.