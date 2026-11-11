«Parkinson, malanno invisibile che si è portato via papà»

«Mio padre era un uomo gentile, riservato, abituato a dare senza chiedere. Per anni aveva assistito mia madre, affetta da una grave malattia cronica». Poi è arrivato il Parkinson. La figlia, a distanza di qualche mese dalla morte, ha deciso di parlare. Non di malasanità, parlerà. Ma di un malanno invisibile e distruttivo: la solitudine di chi si trova al fianco di malati gravi. Una solitudine umana, non medica. Il 28 novembre sarà la giornata nazionale del Parkinson. L’incontro coi volontari dell’associazione è stato uno dei rarissimi momenti di conforto.

«Quando è stato mio padre ad avere bisogno di aiuto, abbiamo scoperto quanto possa essere difficile ottenerlo. Insieme a mia madre, ho cercato di affrontare una situazione che diventava ogni giorno più complessa. Abbiamo chiesto ausili, assistenza domiciliare, indicazioni, interventi. Abbiamo scritto email, telefonato, preso appuntamenti, atteso risposte, ripetuto richieste. Ogni necessità sembrava trasformarsi in un percorso a ostacoli».

L’Unione Parkinsoniani Piacenza (che ha sede alla Croce Rossa di viale Malta) il 28 novembre - giornata nazionale del Parkinson - sarà in piazza Cavalli con uno stand di volontari assieme ai medici dell’Ausl, per sensibilizzare sulle problematiche della malattia. Al centinaio di iscritti all’associazione oggi presieduta da Marco Bettinotti vengono messe a disposizione gratuitamente alcune sedute con fisioterapisti di fiducia per aiutarli con la malattia. Il Parkinson è una patologia neurodegenerativa che modifica profondamente la vita delle persone, non solo fisicamente ma anche a livello psicologico e sociale.