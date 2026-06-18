Parmigiano Reggiano, i bimbi della Vittorino trionfano tra "Sapere e sapore"

Un viaggio lungo tre anni tra territorio, sostenibilità e corretta alimentazione che si è concluso con un prestigioso successo. Gli alunni della classe 5ªB della scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Piacenza si sono aggiudicati il primo premio per la categoria "arte visiva e manuale" nell'ambito del progetto didattico "Sapere e sapore", promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano in collaborazione con Creativlearning. Il percorso, guidato dall'insegnante Cinzia Delindati, ha visto il programma originale rimodularsi nel tempo fino a strutturarsi, quest'anno, in sette tappe consecutive. Le prime quattro fasi si sono svolte online sulla piattaforma digitale, dove i bambini hanno affrontato un percorso di attivazione emotiva incentrato sulle quattro emozioni base (gioia, paura, rabbia e tristezza), intese come stimolo per aprirsi alla scoperta e all'apprendimento.

Successivamente, le attività si sono spostate sul legame con l'ambiente. Attraverso video-tour dedicati ai segreti dei caseifici DOP e all'artigianalità della filiera, gli studenti hanno approfondito la conoscenza del mondo della zootecnia – con quiz interattivi sulle bovine – e affrontato temi cruciali come il riciclo e il contrasto allo spreco alimentare. Il progetto ha inoltre stimolato un'interessante analogia sociale: così come la cura dei dettagli e la scelta degli ingredienti rendono unico un formaggio, allo stesso modo i piccoli gesti quotidiani e il rispetto reciproco costruiscono relazioni positive all'interno del gruppo classe. Non è mancato il focus sull'educazione alimentare, che ha unito laboratori di espressione grafica e scrittura all'importanza dell'attività fisica e del consumo consapevole di acqua, frutta e verdura, educando i cinque sensi all'assaggio. Il cuore dell'iniziativa è stato però il contatto diretto con la materia prima.

Durante la visita al Caseificio Guareschi di Roccabianca (Parma), la classe ha potuto osservare da vicino il lavoro della comunità locale, custode di tradizioni e valori nutrizionali d'eccellenza. Questa esperienza sul campo ha ispirato la sesta tappa, "Un'avventura a regola d'arte", in cui i bambini hanno dato libero sfogo alla creatività realizzando poesie, un lapbook con memory, un plastico tridimensionale, una fetta ed una piccola forma di formaggio. Alla presenza di alcuni genitori e della vicepreside Annalisa Dondarini, si è svolta la cerimonia di premiazione. Fabiana Corrias (Consorzio del Parmigiano Reggiano) e Simone Merciadri (Creativlearning) hanno consegnato agli alunni i diplomi, borse in tela griffate e ben 500 snacks di Parmigiano Reggiano, mentre all'istituto piacentino verrà destinata una targa ricordo. Durante la festa, ogni studente ha illustrato i propri elaborati, alcune alunne si sono esibite in un intermezzo di canto e ballo ispirato a un celebre spot pubblicitario e, come momento simbolico finale, i vincitori hanno apposto la propria firma su una maxi-forma riprodotta.