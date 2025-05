Parte di Rivergaro ripiomba nel buio: Gatti scrive al prefetto

la Tacella e Case Leoni di Rivergaro. Enel aveva portato i generatori, per non lasciare la gente senza luce (ci sono anche anziani, con l’ossigeno), e oggi, in teoria, era previsto l’intervento risolutivo sulla linea per ripristinare la situazione e togliere il sistema d’emergenza. Una settimana fa erano cento le famiglie rimaste senza luce , perché - secondo quanto è stato possibile apprendere - i lavori programmati sulla linea non erano filati proprio lisci, anzi, si era generato un guasto e il sistema era andato in tilt, tradi Rivergaro.aveva portato i generatori, per non lasciare la gente senza luce (ci sono anche anziani, con l’ossigeno), e oggi, in teoria, era previsto l’intervento risolutivo sulla linea per ripristinare la situazione e togliere il sistema d’emergenza.

Niente da fare, siamo punto e a capo: la luce, che è stata tolta per i lavori programmati in pausa pranzo ieri, è saltata ancora, è “scoppiato” tutto, e il sindaco Andrea Gatti ha già preso carta e penna per scrivere a Enel e prefettura, lamentando la grave situazione, visto che, a casa, in questi giorni, ci sono anche persone malate, che non hanno possibilità di ricaricare il telefonino altrove. «Un caso di irresponsabilità», dice il primo cittadino.