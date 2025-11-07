Patto tra farmacie, Comune e Ausl: «Più servizi per i cittadini»

È un vero e proprio patto d'acciaio quello che hanno stretto le farmacie, l'Ausl e il Comune di Piacenza per essere sempre più vicini ai piacentini. «100 farmacie 100 % dalla parte dei piacentini» è appunto il titolo del convegno organizzato da Cupla (Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo) e da Federfarma Piacenza con la collaborazione della Caritas diocesana Piacenza-Bobbio e il sostegno del Comune per parlare delle novità e dei servizi essenziali soprattutto per la popolazione in età senior.

Massimo Gazzola, segretario Federfarma, ha fatto il punto della situazione sulle novità, «la più importante riguarda senz'altro la collaborazione con l'Ausl attivata per avviare servizi in farmacia come la possibilità di effettuare elettrocardiogrammi cardiaci e holter pressori, che si aggiungono alla misurazione della pressione e della glicemia, dando così un aiuto al cittadino per prevenire eventuali patologie. Piacenza dispone di una capillarità sul territorio che permette di fornire un servizio davvero profondo, non solo per la vendita di farmaci, ma anche di ascolto delle persone».