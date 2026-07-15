Paura a Rivergaro: sessantenne seguita dal supermercato e rapinata davanti a casa

Una donna di sessant'anni è stata vittima di una rapina in pieno giorno a Rivergaro. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 18:30 di martedì 14 luglio in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Secondo le prime ricostruzioni, la malcapitata si era recata poco prima presso un supermercato della zona, dove è stata notata la presenza sospetta di alcuni soggetti all'esterno della struttura.

La sessantenne sarebbe stata seguita fino ai pressi della propria abitazione. Qui è entrato in azione il malvivente: un uomo di circa trent'anni che si è avvicinato con il pretesto di chiedere un'informazione stradale. Mentre la donna rispondeva, lo sconosciuto le ha strappato dal collo con mossa fulminea una collana d'oro del valore di diverse migliaia di euro.

Subito dopo il colpo, il rapinatore ha attraversato di corsa la strada per salire a bordo di un'utilitaria grigia con targa straniera, che lo attendeva con il motore acceso.

Alla guida del mezzo c'era una ragazza che è ripartita a tavoletta per dileguarsi.

Alcuni testimoni hanno riferito di un "modus operandi" studiato e hanno segnalato la presenza di altri due giovani sospetti, probabilmente collegati al fatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro per effettuare i rilievi e avviare le indagini. La signora, fortunatamente non ferita, è rimasta fortemente scossa.