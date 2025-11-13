Paura alle scuole di Castelvetro, furgone in fiamme

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di giovedì 13 novembre: poco prima delle 18, per cause da accertare, un furgoncino commerciale situato nei pressi del plesso scolastico della cittadina è stato avvolto dalle fiamme. Provvidenziale l'intervento dei pompieri di Piacenza, Fiorenzuola e Cremona giunti sul posto con le autobotti, impedendo che l'incendio potesse propagarsi alla struttura scolastica. Nessuna persona si trovava a bordo del furgone che è andato completamente distrutto.