Pecorara rende omaggio a don Giuseppe Zambarbieri

Alta Val Tidone

Pecorara ha ricordato il suo don Pino. A 38 anni dalla scomparsa di don Giuseppe Zambarbieri, terzo successore di San Luigi Orione alla guida della Congregazione da lui fondata, il paese dell'alta Valtidone, di don Zambarbieri era originario, gli ha reso omaggio. Nella piccola chiesa di Pecorara, tra quei monti di dove don Pino, come tutti lo chiamavano, era originario, si sono dati convegno Ex Allievi dell’istituto che a Borgonovo porta il nome di San Luigi Orione, insieme a Ex Allievi provenienti da Tortona, Genova, Alessandria. Ad animare la cerimonia le note del Gruppo musicale Orione, che a don Pino ha dedicato un omaggio in musica.

Don Giuseppe Zambarbieri, scomparso nel 1988, guidò la Congregazione fondata da San Luigi Orione tra il 1963 e il 1975. Ancora adolescente fu scelto da don Luigi Orione (in seguito proclamato santo) il quale, trovandosi a Pecorara e parlando con la mamma di don Pino, le consigliò di iscrivere il figlio in una scuola della Congregazione a Novi Ligure. Completati gli studi ad indirizzo commerciale, il giovane Giuseppe Zambarbieri fu incaricato come segretario di don Orione a Tortona mentre era iscritto alla facoltà di lettere dell’Università Cattolica di Milano. La collaborazione giornaliera di Zambarbieri con don Orione fece maturare la sua vocazione che sfociò nel suo ingresso come giovane sacerdote all’interno della Congregazione Orionina. Don Pino ricoprì vari ruoli in Italia e all’estero fino ad arrivare alla direzione generale dell’Opera come terzo successore di don Orione. Si spense a Tortona nel 1988.