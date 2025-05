Pellegrinaggio fino a Strà, decine di fedeli in cammino

Decine di pellegrini sono partiti dal sagrato della Collegiata di Castel San Giovanni, per camminare, al seguito della croce, lungo i saliscendi della Valtidone. Meta finale del 62° Pellegrinaggio della fede è stato come sempre il santuario mariano di Strà, dove il lungo cordone di pellegrini è stato accolto in serata, prima della celebrazione conclusiva. A guidare i 18 chilometri di cammino è stato il parroco di Castello don Andrea Campisi. Preghiere, canti e momenti di riflessione che hanno intervallato il pellegrinaggio sono serviti anche come preparazione all'imminente visita del vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, che dal 7 all'11 maggio sarà ospite delle comunità di Sarmato e Castello.