Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo

Pauroso incidente oggi, lunedì 14 luglio, in via Colombo dove un uomo alla guida di una Toyota, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo è si è schiantato contro un palo, terminando la corsa contro un'aiuola sistemata a ridosso del marciapiede. L'incidente è avvenuto all'altezza di un noto hotel situato nel viale che conduce a Barriera Roma: sul posto immediati sono giunti i soccorsi e la persona alla guida è stata condotta d'urgenza in pronto soccorso. Le sue condizioni non sono risultate fortunatamente gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi e della regolazione del traffico, particolarmente intenso.