Permessi Ztl, la gestione torna al Comune. Nuovo numero di telefono

Cambia il recapito telefonico dello sportello Permessi Ztl: da lunedì 2 febbraio sarà operativo il nuovo numero 0523-492003, ma restano invariati sede e orari di attività, rimanendo a disposizione dei cittadini presso il Quic di via Beverora 57 ogni lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, nonché il sabato mattina dalle 8.15 alle 12.15.

«Dal mese di febbraio - spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni - il Comune torna a gestire direttamente tutte le attività relative al rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico limitato e alle aree pedonali urbane: un servizio di importanza fondamentale per la collettività, da anni appaltato all'esterno, che l'Amministrazione ha scelto ora di portare nell'ambito delle attività rese dagli Sportelli Polifunzionali in stretto raccordo con la Polizia Locale. Una decisione assunta con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore efficienza e tempestività nell'espletamento delle pratiche, con un assetto organizzativo più fluido ed efficace grazie al coordinamento costante tra i diversi settori di competenza comunale».

Restano operativi come di consueto i servizi online per la richiesta e la gestione dei pass, che saranno progressivamente aggiornati, per migliorarne la fruizione, a partire dai permessi della tipologia «rosso» che permettono di raggiungere un posto auto privato situato all'interno della Ztl. «E' in fase di adozione una piattaforma online - chiarisce l'assessore Bongiorni - che consentirà di semplificare ulteriormente ogni passaggio per gli utenti, ma richiederà necessariamente l'accesso tramite le proprie credenziali Spid. L'invito, per chi ancora non ne fosse in possesso, è ad attivarle sin d'ora in previsione del nuovo sistema, ricordando che ci si può rivolgere per un supporto anche ai punti Digitale Facile operativi sul territorio». Tutte le informazioni su sedi e orari, a questo proposito, si trovano alla pagina web comune.piacenza.it/df.

Rimane invariata anche la possibilità di gestire le pratiche relative ai pass pluriennali o soggetti a rinnovo periodico recandosi fisicamente presso gli sportelli Ztl, previo appuntamento da fissare scrivendo a [email protected] , telefonando al numero 0523-492492 o rivolgendosi al Quic in via Beverora 57.

«L'impegno di garantire sempre maggiore attenzione all'utenza attraverso la più ampia informazione e trasparenza - rimarca Bongiorni - segue la stessa linea che in queste settimane, ad esempio, ha visto attivare un nuovo sportello di Iren in Municipio, per fornire assistenza e chiarimenti in merito alla tariffazione puntuale e ai cambiamenti nella raccolta domiciliare dei rifiuti. Il Comune dev'essere un riferimento cui i cittadini possono rivolgersi sempre con fiducia, nella certezza di avere risposte chiare, coerenti ed esaustive: in questa direzione va anche la gestione diretta dei pass Ztl e Apu».

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su attività e recapiti degli sportelli Ztl, le tipologie e le modalità di richiesta dei pass, i servizi online e le risposte alle domande più frequenti sono disponibili alla pagina web comune.piacenza.it/ztl.