Pescatore perde la vita in un lago a Cortina di Alseno

Tragedia dai contorni poco chiari a Cortina di Alseno dove in serata, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato ed estratto dalle acque di un lago artificiale, un uomo privo di vita. Stando a quanto raccolto, la persona deceduta aveva raggiunto l'invaso con le canne da pesca prima di sparire tra le acque del piccolo bacino. E' così scattato l'allarme per i pompieri che in poco tempo hanno individuato il cadavere. Sul posto anche i carabinieri per accertamenti.