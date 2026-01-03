Piace, la prima dell'anno è il big match con Desenzano

Parte subito con il botto il 2026 del Piacenza, che domenica pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 14.30, sarà impegnato sul campo del Desenzano. Uno scontro diretto che darà il via al ritorno del girone D di Serie D, i biancorossi vogliono riprendere dal filotto di cinque vittorie consecutive che hanno chiuso il 2025 e mister Franzini si affida a un gruppo ritrovato carico dopo la sosta natalizia. "Li ho visti tutti bene - ha detto l'allenatore - e la breve sosta è servita per recuperare energie, avrò tutti a disposizione. Mi aspetto una bella partita, all'andata non fu così però ora le squadre sono più rodate ed entrambe avranno voglia di vincere. Ho ancora un paio di dubbi sulla formazione iniziale, che mi terrò fino all'ultimo". Piacenza che si ripresenterà con il solito 4-3-1-2, confermata la linea di difesa davanti a Ribero con Ciuffo, Silva, Sbardella e Bertin, a centrocampo ci potrebbe essere la sorpresa dell'avanzamento di Lordkipanidze sulla trequarti dietro a Poledri, Taugourdeau e Putzolu, in attacco infine inamovibile la coppia Mustacchio-D'Agostino.