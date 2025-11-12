"Piace Mattoncini", 120 espositori ai nastri di partenza

Con numeri mai visti prima sta per tornare a Piacenza Expo la quinta edizione di “Piace Mattoncini”, la grande mostra-mercato creativa dedicata alle costruzioni realizzate con mattoncini Lego organizzata da Piacenza Bricks in collaborazione con la società fieristica di Le Mose.

Due le giornate programmate, sabato e domenica prossimi (orari: sabato dalle ore 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18.30) con numeri che lasciano già immaginare un'edizione da record: più di 120 espositori e milioni di mattoncini Lego per un evento imperdibile per famiglie, bambini e amanti del gioco di ogni età. «Quest'anno avremo oltre 120 espositori – ha spiegato il presidente di Piacenza Bricks Andrea Onesti – ci saranno parecchie novità come un'area gioco più grande, poi piste per le macchinine radiocomandate, una delle quali sarà molto particolare perché darà la possibilità di costruire la propria macchinina sul momento e poi partecipare a una piccola gara, oltre naturalmente alle tantissime costruzioni di alto livello. Avremo anche mosaici, food truck nell'area esterna e un nuovo associato che si occuperà di produrre stampe su inchiostro in stile Lego per i visitatori che ne saranno interessati. Proseguirà inoltre la collaborazione con la Scuderia Ferrari Club di Piacenza che parteciperà alla mostra-mercato per il secondo anno consecutivo: il mondo Lego è molto legato a quello delle corse automobilistiche e nello specifico alla Ferrari, il Club sarà dunque presente con quattro modelli eccezionali, due dei quali storici e unici».