Piacenza capitale della cultura, ora c'è il gruppo di lavoro

Ora c’è il gruppo di lavoro. La candidatura di Piacenza a “Capitale europea della cultura 2033” ha vissuto un momento importante, quanto necessario, con la determina di giunta che istituisce il gruppo di lavoro utile alla predisposizione della proposta piacentina. Un gruppo intersettoriale, che ha in Luca Canessa il dirigente che si occuperà dell’indirizzo e controllo dei diversi settori coinvolti, fra i quali figurano Barbara Rampini per la programmazione economica, Daniele Cassinelli del marketing territoriale, Pietro Naddeo per Piacenza 2030, Luigi Squeri per la promozione della collettività e Massimo Sandoni per la pianificazione strategica.

«L’obiettivo - spiega Luca Canessa - è supportare l’amministrazione e “Rete Cultura Piacenza”, comitato promotore della candidatura che rappresenta una sorta di cabina di regìa. Siamo chiamati a fornire una mole importantissima di dati, perché è evidente che i nostri settori non devono lavorare ciascuno per proprio conto, bensì condividere informazioni e progetti nell’ottica di una strategia complessiva per presentare Piacenza come un territorio capace di affrontare tale candidatura».