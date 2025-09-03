Piacenza ricorda Carlo Alberto Dalla Chiesa

Un fiore per non dimenticare. Nel 43esimo anniversario della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'assessora alla Cultura della Legalità Serena Groppelli e la collega di Giunta Adriana Fantini hanno reso il tributo dell'Amministrazione comunale alla memoria del prefetto di Palermo, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982 - pochi mesi dopo il suo insediamento - in un vile attentato di cui furono vittime anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo, morto nei giorni seguenti per la gravità delle ferite riportate.

Nei giardini intitolati al generale Dalla Chiesa, in via Negri, le assessore Fantini e Groppelli hanno deposto oggi un omaggio floreale e osservato qualche minuto di raccoglimento. «Un gesto semplice, ma profondamente sentito - sottolineano - per onorare il ricordo di chi ha dato la vita nel nome della giustizia e del rispetto delle leggi, onorando con spirito di servizio, coraggio e un autentico senso dello Stato il proprio ruolo istituzionale e l'impegno costante nella lotta contro la criminalità organizzata. Una testimonianza che il tempo non affievolisce ma che resta ancora oggi come un faro, richiamandoci a un pensiero commosso per tutte le vittime innocenti delle mafie e alla responsabilità collettiva, della politica e di tutti i cittadini, nel difendere i principi della legalità come patrimonio condiviso e fondamento di un Paese civile».