Piacenza, senzatetto allontanato da un bar: «Qui non può mangiare»

«No, no, quello lì è un barbone, qui non può sedersi». È quanto si è sentita dire Ilenia Bianchi, piacentina, quando ieri mattina ha cercato di offrire la colazione a un uomo senza dimora che poco prima le aveva chiesto un aiuto economico.

Bianchi racconta di aver incontrato l’uomo, che avrà avuto una settantina d’anni, fuori da una banca del centro storico. Dopo avergli dato qualcosa, gli ha proposto una colazione e lo ha accompagnato al bar più vicino, spiegando che avrebbe ordinato e pagato lei.

«Sono stata interrotta da una dipendente del bar: “No, no, lui non può mangiare qua, è un barbone”». La donna ha quindi acquistato la colazione da asporto e ha accompagnato l’uomo a consumarla su un muretto poco distante.

«Mi è dispiaciuto tantissimo – racconta – se siamo arrivati al punto che non si può dare la colazione a una persona in difficoltà siamo messi molto male».

A distanza di alcune ore, una dipendente del locale ha spiegato la decisione: «L’ho dovuto allontanare perché i miei clienti si sarebbero lamentati. È meglio perdere 10 clienti o un barbone?». Secondo la dipendente, l’uomo era vestito male e aveva un cattivo odore: «Siamo un bar del centro e abbiamo una clientela “normale”».