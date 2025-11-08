Pianello, affiorano edifici del quarto secolo d.C.

Nuove scoperte consentono di aggiungere il tassello mancante per ricostruire la storia dell'insediamento archeologico che circonda il cimitero di Pianello. Nei circa sette ettari di terreno, alla confluenza del Tidone e del Chiarone, nel corso degli anni sono lentamente emersi i resti di una villa rustica di età romana e poi di una necropoli di epoca altomedievale. Nel mezzo tra questi due periodi quell'insediamento era popolato? La risposta sta in alcuni affioramenti. Resti di edifici in legno, costruiti presumibilmente tra il quarto e sesto secolo dopo Cristo.

Le ultime scoperte sono state illustrate durante una conferenza ospitata nei locali del museo archeologico della Valtidone. Lo stesso che fino a giugno del 2026 custodirà alcuni di questi reperti, visionabili in una teca allestita per l’occasione. A breve nell'area attorno agli scavi (oggi ricoperti) verranno posizionati pannelli dotati anche di Qr code per "leggere" in maniera interattiva la storia dei ritrovamenti e dei reperti archeologici.