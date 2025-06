Pianello, apre la piscina: ingresso gratuito in questo week-end

Sabato 28 e domenica 29 giugno la piscina di Pianello apre finalmente i battenti e lo fa con ingresso gratuito per tutti. Dopo un mese di attesa, e di polemiche roventi, l'impianto natatorio è finalmente pronto ad accogliere i bagnanti. Tutti, pianellesi e non, potranno quindi riappropriarsi degli spazi offerti dalla piscina comunale e approfittare delle due giornata di ingresso libero. «Il servizio – annuncio il nuovo gestore Maurizio Bertolotti – sarà per forza di cose essenziale nel senso che, avendo avuto pochissimo tempo a disposizione, alcune manutenzioni e sistemazioni devono ancora essere completate». «In ogni caso - aggiunge – la piscina, il bar, gli spazi sono fruibili e in ordine».

Dopo l’apertura a ingresso libero di questo fine settimana l’impianto chiuderà di nuovo i battenti per poi riaprire a pieno regime da metà settimana (si presume a partire da giovedì) per poi restare sempre aperto. Nel frattempo da lunedì, primo luglio, partiranno in piscina a Panello i centri estivi.