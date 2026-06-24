Pianello si veste di rosso a sostegno dell'hospice

Venerdì 26 giugno piazza Umberto I a Pianello si veste di rosso, il colore del cuore e della solidarietà.

Dalle 20 il paese collinare della Val Tidone ospita la seconda edizione del Galà in piazza, e cioè l’elegante cena sotto le stelle che lo scorso anno permise di raccogliere ben 30 mila euro tutti destinati a favore dell’hospice di Borgonovo. Quest’anno la finalità dell’evento, promosso dall’associazione Ale e Nat Affairs Ets animata da Alessandra Riccardi e Natalia Pepe in collaborazione con l’amministrazione comunale, non cambia.

Tutto il ricavato, grazie alla generosità di numerosi sponsor che coprono per intero le spese, sarà devoluto a sostegno della Casa per le cure palliative di Borgonovo.