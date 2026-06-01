Piazza Cittadella, cambia lo "skyline": smontata la gru del cantiere

Addio all’ultimo simbolo del cantiere incompiuto di piazza Cittadella. La gru installata oltre un anno fa dalla cordata Gps-Piacenza Parcheggi, che avrebbe dovuto realizzare il parcheggio interrato, è stata smontata nella mattinata di lunedì 1° giugno.

Il grande braccio metallico, che per mesi ha dominato lo "skyline" dell’area davanti a palazzo Farnese, è stato portato via dagli operai pezzo dopo pezzo. Se ne va così il segno più evidente e riconoscibile di un’opera mai portata a termine, rimasta sospesa a lungo tra contenziosi, promesse e stop ai lavori.

Ad assistere alle operazioni erano presenti, insieme ai responsabili tecnici del Comune, anche la sindaca Katia Tarasconi e il vicesindaco Matteo Bongiorni. «Siamo molto contenti di essere arrivati a questo punto e di aver fatto smontare la gru, che era probabilmente il segno più visibile di questo cantiere rimasto incompiuto e di una speranza di ripartenza», commenta la prima cittadina. «L’area ora è in mano al Comune di Piacenza. I prossimi passi prevedono, il 3 giugno, l’evento conclusivo relativo al percorso partecipativo con Arcadis per raccogliere le idee sul futuro di piazza Cittadella. Successivamente sarà necessario approvare il progetto di riqualificazione in superficie e, a quel punto, procedere con la gara per realizzare una piazza che sia davvero tale».

Nel frattempo il Comune, dopo aver riacquisito la gestione diretta dei parcometri, si prepara a ricevere da Gps, l’8 giugno, anche il servizio di rimozione forzata dei veicoli.