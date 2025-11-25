Piazza di Ottone, lavori senza sosta. Assemblea da definire

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione di piazza della Vittoria a Ottone, in alta Valtrebbia. Un ritmo che non convince i manifestanti contrari al progetto. Dopo la mediazione in prefettura con il sindaco Federico Beccia, è stato confermato l’impegno a convocare entro fine mese un’assemblea pubblica, ma la data resta da definire. Intanto, è fissato un consiglio comunale per sabato 29 novembre alle 15, che potrebbe vedere la partecipazione di cittadini intenzionati a protestare.

Al centro delle tensioni c’è l’opera da 300mila euro, centomila finanziati dalla Regione e duecentomila da un mutuo comunale, affidata alla Cooperativa edile e forestale Alta Val Trebbia di Marsaglia. Il progetto prevede nuove alberature, muretti e panchine, un bassorilievo dedicato ai Doria e la riduzione dei parcheggi centrali.

Gli operai lavorano a spron battuto: nell'area si vedono già i muretti quasi completati, blocchi di cemento grezzo, ancora senza rivestimenti, che – secondo i rendering del Comune – diventeranno piccole “isole” rialzate con aiuole e panchine.

Sull’opera interviene la vicesindaca Maria Lucia Girometta: «L’idea di riqualificare la piazza parte da lontano. Non è un progetto improvvisato né calato dall’alto: già nel 2020 invitammo i cittadini a esprimere idee e bisogni. Emersero con chiarezza una piazza più vivibile, meno parcheggi e più spazi verdi. Il percorso attuale è l’evoluzione di quel lavoro partecipato. Capisco chi esprime perplessità, ma la riduzione dei posti auto non è così rilevante e in passato, durante le manifestazioni, non si sono mai verificati grandi disagi. Anche per gli eventi troveremo soluzioni. Accetto le critiche, purché espresse con rispetto. La riunione sarà un’occasione utile per illustrare i dettagli. Auspico che, una volta completata l’opera, si possa ritrovare serenità».