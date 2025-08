Piazzale Darwin si riqualifica con lavori e attività educative

Un parco giochi con un campo di basket all’aperto, un palco open air, giochi per bambini e prato. E’ piazzale Darwin, al centro dell’omonimo quartiere residenziale di Fiorenzuola. Un luogo che ha tante luci e qualche ombra: capace di ospitare feste spettacolari come quella storica del 1° maggio e quella più recente del DKB (torneo spettacolo di street basket con concerti per giovani); purtroppo in un recente passato è stato anche teatro di intemperanze di gruppi di ragazzini e atti vandalici a danno di spazi pubblici e residenti. Per questo piazzale Darwin è stato oggetto di attenzione dell’amministrazione comunale che ha cucito un programma di riqualificazione: non solo interventi alle infrastrutture ma anche interventi di tipo educativo, in collaborazione con l’Oratorio San Fiorenzo e altre realtà associative. A livello di infrastrutture sarà sistemata la pensilina del palco; sarà incrementato il sistema di illuminazione e inserita l’illuminazione notturna per il campo da gioco. Sarà rimosso il muro in cemento che divide le due aree di campo da basket e area attrezzata bimbi.

Già stanziati 260mila euro nel programma opere pubbliche 2025-2027.