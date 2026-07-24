Pinalli si amplia alla Barabasca, sarà un magazzino automatizzato

Per servire i 110 punti vendita sparsi in tutto il Centro e Nord Italia e l’e-commerce che va sempre più forte, Pinalli aveva bisogno di una sede operativa ben più ampia di quella storica di via Gandhi 7, dove era insediata sin dal 1987, tre anni dopo che Luigi Pinalli e la moglie Liliana Segalini aprirono la loro prima profumeria nel 1984 nella loro Fiorenzuola.

Quella sede operativa nuova e più ampia, ora c’è: sarà attiva tra un anno esatto e sarà di 15mila metri quadrati, più del doppio degli attuali. Il polo commerciale di Pinalli resterà nel territorio comunale di Fiorenzuola e andrà alla Barabasca, in uno dei comparti di logistica che si stanno edificando come previsto dagli strumenti urbanistici predisposti dal Comune

l nuovo hub logistico sarà interamente automatizzato: si tratterà di un magazzino verticale, anche se chiamarlo magazzino è ormai riduttivo, perché non si tratta solo di stoccaggio merce, ma di picking e packing (confezionamento pacchi, con prodotti richiesti dal cliente finale) di ordini che arrivano da tutta Italia.