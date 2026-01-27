Piogge intense e rischio gelicidio, allerta meteo

Una allerta per pioggia e rischio gelicidio è stata emessa dalla Protezione civile della Regione Emilia Romagna per la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio.

«Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio sulle aree appenniniche - si legge nell'allerta meteo di colore giallo -, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi e dei corsi minori con generalizzati superamenti delle soglie 1 e localizzati superamenti delle soglie 2 nelle sezioni montane. Sui rilievi occidentali non si escludono occasionali fenomeni di pioggia che gela al suolo. Dal pomeriggio - conclude l'avviso - si prevedono venti forti (50-61 Km/h) da quadranti meridionali sui rilievi, con possibili temporanei ulteriori rinforzi sulle zone di crinale».