Piogge intense e rischio gelicidio, allerta meteo

Sono previste precipitazioni che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei fiumi

Redazione Online
|4 ore fa
Piogge intense e rischio gelicidio, allerta meteo
1 MIN DI LETTURA
Una allerta per pioggia e rischio gelicidio è stata emessa dalla Protezione civile della Regione Emilia Romagna per la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio.
«Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio sulle aree appenniniche - si legge nell'allerta meteo di colore giallo -, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi e dei corsi minori con generalizzati superamenti delle soglie 1 e localizzati superamenti delle soglie 2 nelle sezioni montane. Sui rilievi occidentali non si escludono occasionali fenomeni di pioggia che gela al suolo. Dal pomeriggio - conclude l'avviso - si prevedono venti forti (50-61 Km/h) da quadranti meridionali sui rilievi, con possibili temporanei ulteriori rinforzi sulle zone di crinale».

