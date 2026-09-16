Piscina Raffalda, lavori finiti e vasca riempita

Alla piscina Raffalda i lavori di consolidamento strutturale partiti a inizio agosto e affidati alla ditta Mbr sono conclusi (appalto di 160mila euro). Restano alcuni interventi tecnici all’impianto idraulico, effettuabili nel giro di pochi giorni, tanto che la vasca della piscina è stata già riempita e gli spazi interni ripuliti in vista di una riapertura che appare imminente (nell’annunciare lo scorso maggio i lavori di consolidamento e la chiusura della Raffalda, il Comune aveva indicato il 15 settembre come data di ripartenza).

Nel frattempo si è dato corso all’iter di gara per individuare un gestore per la durata di due anni. Tre le manifestazioni di interesse pervenute (una è immaginabile che sia stata presentata da Activa, storico gestore della Raffalda).

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