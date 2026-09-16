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Piscina Raffalda, lavori finiti e vasca riempita

Mancano solo alcuni interventi residuali effettuabili nel giro di pochi giorni. Nel frattempo sono giunte tre manifestazioni di interesse per la gestione che sarà biennale

Gustavo Roccella
Gustavo Roccella
|2 ore fa
La piscina Raffalda
La piscina Raffalda
1 MIN DI LETTURA
Alla piscina Raffalda i lavori di consolidamento strutturale partiti a inizio agosto e affidati alla ditta Mbr sono conclusi (appalto di 160mila euro). Restano alcuni interventi tecnici all’impianto idraulico, effettuabili nel giro di pochi giorni, tanto che la vasca della piscina è stata già riempita e gli spazi interni ripuliti in vista di una riapertura che appare imminente (nell’annunciare lo scorso maggio i lavori di consolidamento e la chiusura della Raffalda, il Comune aveva indicato il 15 settembre come data di ripartenza).
Nel frattempo si è dato corso all’iter di gara per individuare un gestore per la durata di due anni. Tre le manifestazioni di interesse pervenute (una è immaginabile che sia stata presentata da Activa, storico gestore della Raffalda).
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