Gala di danza con i ballerini di “Amici” in arrivo al Municipale

Un viaggio tra generi e generazioni, un’occasione per celebrare la danza come percorso di trasformazione individuale e collettiva capace di superare confini e ricercare nuovi approdi. Saranno dodici talentuosi ballerini del programma televisivo “Amici” e il coreografo e ballerino Kristian Cellini i protagonisti del Gala di Danza “Oltre il passo - Quando la danza diventa attraversamento”, tra gli appuntamenti conclusivi della quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, in programma domenica 27 settembre alle 20.30 nel cortile di Palazzo Farnese.

L’evento - prodotto da Fondazione Teatri di Piacenza, con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno di Crédit Agricole Italia - è stato presentato ieri mattina in conferenza stampa al ridotto del Teatro Municipale.

A interpretare il ricco programma di coreografie si alterneranno Chiara Bacci, Vanessa Bellini, Georgie Curreli Rose, Raffaele D’Anna, Alessio Di Ponzio, Francesco Fasano, Alessio Gaudino, Serena Marchese, Alessio La Padula, Carola Puddu, Mommo Sacchetta, e Mattia Zenzola per le danze latino-americane. Il programma spazierà dal repertorio neoclassico alla danza contemporanea, dall’energia dell’hip-hop al moderno e all’urban jazz, in un percorso caratterizzato dalla contaminazione tra stili, tecniche e linguaggi.

A impreziosire il Gala, in qualità di coreografo ospite ci sarà Cellini che nel corso della sua carriera internazionale ha danzato accanto a prestigiosi artisti, tra cui Carla Fracci, Luciana Savignano e George Iancu, lavorando anche in importanti trasmissioni televisive Rai e Mediaset e con numerosi artisti italiani come Vasco Rossi.