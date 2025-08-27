Più luce a Fontana Pradosa e lungo il viale della stazione

Nuova luce per Fontana Pradosa e per il viale della stazione. In piazza Bergonzi a Fontana Pradosa sono in corso lavori per il posizionamento di altri sei punti luce. «Tre spiegano - dagli uffici tecnici del comune – saranno a muro e altri tre saranno montati su palo». Contando che oggi in piazza Bergonzi ci sono già otto punti luce, con l’aggiunta dei nuovi sei si arriverà al quasi raddoppio dell’attuale, e cioè a 14 punti luce. Tutti saranno a led. Lungo il viale della stazione, a Castello i punti luce passeranno dagli attuali 22 a 44. In pratica, su ogni palo della luce già presente, verrà montata un’ulteriore lampada, sempre a led. In questo modo sia il viale che il passaggio pedonale verranno illuminati. Nei mesi scorsi a più riprese erano arrivate segnalazioni da parte dei frequentatori della zona che avevano lamentato la scarsa visibilità lungo viale Repubblica, con conseguenti problemi relativi alla sicurezza. Lo stesso era successo per la piazza di Fontana.