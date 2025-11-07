Pmi Days di Confindustria, le aziende aprono le porte ai giovani

Tornano a Piacenza, dal 10 al 14 novembre i PMI Days, promossi dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza, nell'ambito del progetto nazionale di Confindustria dedicato alle piccole e medie imprese, nato per far conoscere ai giovani il mondo produttivo italiano e per favorire un dialogo diretto tra scuola e impresa. A livello nazionale, il PMI Day si svolge tradizionalmente in una giornata in cui le aziende aprono le proprie porte agli studenti.

A Piacenza, però, l'idea è cresciuta e si è trasformata in un appuntamento più ampio e strutturato: cinque giornate di incontri, visite e attività che coinvolgono scuole e imprese in un vero e proprio percorso di conoscenza reciproca. Un'evoluzione che testimonia la vitalità del tessuto produttivo locale e la volontà di costruire un legame sempre più solido tra formazione e lavoro. L'edizione 2025 si annuncia partecipata: 94 classi da tutta la provincia visiteranno 48 aziende ospitanti, per un totale di 1.900 studenti coinvolti. Le aziende non si limiteranno ad accogliere gli studenti, ma prepareranno percorsi interattivi, momenti di dialogo e testimonianze dirette per mostrare come si lavora realmente all'interno di un'impresa. Tema nazionale di quest'edizione sarà "Scegliere”, un invito ai ragazzi a riflettere sulle proprie aspirazioni e sulle opportunità che il mondo del lavoro può offrire.