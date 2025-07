«Poco cibo, in mensa porzioni per bambini di pochi anni»

Porzioni per i dipendenti dell'ospedale "contingentate" e al sabato non più di 50 grammi di pasta a testa e uno yogurt. La segnalazione è di alcuni dipendenti in forze all’ospedale di Castel San Giovanni che lamentano di dover fare tutti i giorni i conti, durante il pasto servito in mensa, con «porzioni scarse – dicono – tanto che tra noi c’è chi rinuncia e preferisce portarsi qualcosa da casa». «Da lunedì e a venerdì – raccontano i dipendenti – le porzioni, almeno da un anno a questa parte, siano scarsissime, tanto che ti devi muovere a ordinare perché se arrivi dopo le due del pomeriggio rischi di non trovare più niente». «Al sabato poi è un dramma - raccontano ancora i dipendenti -. La mensa non c'è e devi ordinare tramite un programma. Ti arrivano non più di 50 grammi di pasta e uno yogurt. Porzioni che andrebbero bene per un bambino».

Interpellata in merito l'Ausl per bocca del direttore amministrativo Marco Chiari fa sapere che «l’Azienda Usl è ben consapevole della situazione rappresentata. Sin dall’inizio, abbiamo seguito con attenzione e senso di responsabilità le criticità emerse, attivando un dialogo costruttivo con la ditta fornitrice coinvolta, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete che tengano conto delle esigenze degli operatori. Alcuni interventi sono già stati messi in campo e siamo pienamente disponibili a proseguire su questa strada». Leggi tutto qui