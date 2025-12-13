Polemica a Castel San Giovanni, «quella via assomiglia a un Tetris»

Ancora lastre che saltano in via Mazzini, a Castel San Giovanni. La segnalazione è del consigliere del gruppo misto, Tommaso Greco. «Quella via assomiglia a un Tetris» dice riferendosi al noto gioco caratterizzato da quadratini colorati. «Non possiamo – aggiunge - continuamente cambiare piastrelle e fare interventi con risultati osceni, come quello che si vede attualmente» . Le lastre di porfido ben si sposano con tutto il contesto del centro storico, ma sono parecchio delicate. Prove ne sono le numerose rotture che nel corso degli ultimi anni si sono verificate soprattutto agli incroci, dove le auto svoltano.

L’amministrazione comunale, dopo un'ulteriore recente rottura, ha dovuto disporre un intervento tampone per livellare i punti in cui le piastrelle erano saltate. «Si tratta di un intervento provvisorio – dice l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bollati – al più presto verranno posizionate anche le lastre di porfido per uniformare quei punti con il resto della via».