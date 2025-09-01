Polizia Provinciale, il nuovo comandante è Matteo Re

È Matteo Re il nuovo Comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza: è stato nominato con l’odierno Decreto presidenziale n. 22/2025, “in considerazione dell’esperienza maturata nell’ambito del Corpo di Polizia ed in particolare nelle funzioni di controllo faunistico/ambientale, della elevata qualificazione professionale, nonché dei risultati raggiunti nell’espletamento delle funzioni di polizia stradale e giudiziaria, collaborando con le altre Forze di Polizia e su delega della Procura della Repubblica”.

Formatosi come Guardia Ecologica Volontaria, dopo servizio ventennale come Agente di Polizia Locale in Lombardia, Matteo Re è giunto alla Polizia Locale della Provincia di Piacenza con trasferimento nel 2019.

Laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, Re – classe 1975 - ha svolto servizio come Agente del Nucleo Ittico Venatorio e, dal 2021 con il grado di Ispettore, come Responsabile prima del Nucleo Stradale, poi del Nucleo di Tutela Faunistica ed infine come Vicecomandante. Tra gli incarichi, anche quello di “Esperto professionale per l’emergenza Peste Suina Africana”.

«Ringrazio l’Amministrazione Provinciale - è il commento del neo Comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza, Matteo Re - per l‘importante incarico assegnatomi. Spero di essere all’altezza della responsabilità che il ruolo comporta, responsabilità cui andranno tutto il mio impegno e la mia dedizione».