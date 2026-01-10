Polo superiore di Castello, investimento di oltre 3 milioni

Tre milioni di euro, precisamente 3 milioni e 100 mila euro, per dare respiro al Marcora e al liceo Volta di Castel San Giovanni. L'investimento è della Provincia che punta a dare respiro a tutto il polo superiore valtidonese. I fondi serviranno a costruire una nuova ala adiacente al Marcora, nell’area verde sul lato ovest, che i ragazzi sfruttano per orto, frutteto e serra (che saranno spostati nello spazio verde prospicente, dove già ci sono gli alveari). Stando al documento di indirizzo la nuova ala sarà della stessa altezza (due piani) dell’attuale edificio scolastico e al suo interno troveranno spazio altre 12 aule polifunzionali (sfruttabili come aule o come laboratori). La nuova palazzina servirà quindi ad accorpare tutte le attività del Marcora in un unico luogo. Con il trasloco nella nuova ala si libereranno le attuali 6 aule didattiche occupate dal Marcora, le quali verranno invece cedute all’adiacente liceo Volta.