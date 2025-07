Ponte dell'Olio nuove sponde per il Nure

A Ponte dell’Olio si è appena concluso un importante intervento di messa in sicurezza del territorio. Si tratta di un doppio intervento di difesa spondale lungo il torrente Nure, proprio a ridosso del ponte. Un’opera dal valore di un milione di euro, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna con fondi del PNRR, che rientra nella più ampia strategia di prevenzione del rischio alluvioni.

Dopo oltre un anno e mezzo di lavori, il collaudo è stato superato e oggi, giovedì 17 luglio, con l’inaugurazione ufficiale è arrivato anche il presidente della Regione Michele De Pascale.

Da segnalare che è stato recuperato e valorizzato anche il percorso ciclopedonale accanto al ponte, a conferma dell’attenzione al territorio e alla mobilità sostenibile.

«È un intervento importante sia per entità che per sostanza mossa ma veniva richiesto da anni ancor più dopo doppia alluvione 2015 e 2023 - ha spiegato il sindaco Alessandro Chiesa -.Una risposta non sull’emergenza ma sulla prevenzione si proteggerà il futuro del paese».

«Il contrasto al dissesto idrogeologico è una delle priorità del nostro mandato. Ho voluto essere presente questa mattina per mantenere alta l’attenzione su un tema così cruciale - ha aggiunto De Pascale -. Gli interventi che stiamo realizzando ci rendono più forti e resilienti, ma è fondamentale proseguire anche con le opere necessarie lungo gli altri corsi d’acqua della provincia di Piacenza e delle province limitrofe. A livello regionale disponiamo di risorse straordinarie dedicate ai territori già colpiti da eventi alluvionali. Tuttavia, è fondamentale continuare ad avere risorse, ma soprattutto dimostrare – come in questo caso – di saper utilizzare bene i fondi disponibili».