Ponte di Barberino, lavori al via in officina

Il ponte di Barberino è in costruzione, conferma il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali in consiglio comunale. Ma se non vedete alcun cantiere in zona, non preoccupatevi: è infatti in costruzione, sì, ma in officina. Com’era già stato anticipato, il viadotto da quasi 5 milioni di euro nascerà in modo del tutto inedito per il territorio: solo una volta montato nello stabilimento dov’è in costruzione, infatti, sarà poi “agganciato” alle spalle del ponte, completamente nuove, visto che anche quella rimasta in piedi durante l’alluvione del 2015 è poi crollata la scorsa estate.

«Non serviranno gru per questa operazione, considerata la conformazione particolare della zona», sottolinea il sindaco. «Abbiamo trovato una soluzione positiva», e cioè quella di spingere l’impalcato dalla sponda del campeggio verso quella opposta. «Ci auguriamo di inaugurare il ponte entro la fine del 2026», conclude Pasquali, che in consiglio ha espresso anche l’auspicio di tagliare il nastro dell’ampliamento dell’asilo nido a giugno.