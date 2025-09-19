Ponte di Castelvetro, la sindaca scrive ad Anas: «Serve incontro urgente»

C'è solo un ente che tenta di smuovere le acque sugli interventi di manutenzione straordinaria del ponte in ferro sul Po: il comune di Castelvetro. Per tutti gli altri, Provincia di Piacenza, Anas, comune e Provincia di Cremona, vige la regola del silenzio. Anche se non è un gioco e gli utenti della strada, così come i commercianti della bassa piacentina, vorrebbero sapere, quando verrà completamente rifatto l'asfalto, dato che l'intervento è stato affidato ad aprile 2024 per oltre 5,3milioni di euro e ancora non è chiara né la calendarizzazione né la modalità e l'impatto sulla viabilità che avrà il cantiere.

C'è poi il progetto, non ancora reso noto, a cui sta lavorando Anas che ha ottenuto un finanziamento pari a 8,5milioni di euro per completare la manutenzione straordinaria della stessa infrastruttura di collegamento tra il piacentino e il cremonese. La sindaca Silvia Granata ha quindi chiesto ad Anas «un incontro urgente con i referenti tecnici e progettuali competenti, al fine di approfondire le prospettive di utilizzo del ponte in ferro che collega il nostro territorio al comune di Cremona».