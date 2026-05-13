Ponte di Castelvetro, l'asfalto si sgretola: «Non ne possiamo più»

L’asfalto del ponte in ferro sul Po continua a sgretolarsi. Tra lunedì e martedì si è aperta l’ennesima, profonda voragine, riparata solo dopo alcune ore dal tempestivo intervento degli operai Anas. Un rattoppo provvisorio che però non basta a placare le polemiche.

La sindaca di Castelvetro, Silvia Granata, ha deciso di non lasciar correre: stanca della cronica fragilità del manto stradale, ha immediatamente sollecitato Anas, la prefettura di Piacenza e i carabinieri di Monticelli. «Non ne possiamo più - attacca la prima cittadina - Il tavolo in prefettura non è ancora stato convocato e serve urgentemente un programma di manutenzione serio, che vada oltre i soliti interventi-tampone. È impensabile proseguire in questo stato».